Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 18:42

Боец Кратос считает Чилембу серьезной проверкой для Папина

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Сергей Калинин по прозвищу Кратос поделился мнением о поединке соотечественника Алексея Папина и малавийца Айзека Чилембы на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Уровень прямо серьезный, хороший. Думаю, для Лехи — это какая-то проверка, какой-то этап такой. Он выходит на суперзвездный уровень, с такими именитыми спортсменами дерется. Это круто. Будем смотреть и наблюдать», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Поединок Папина (16-2, 15 КО) и Чилембы (27-9-3, 11 КО) пройдет в первом тяжелом весе и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Балашихе 24 мая.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Первый рабочий день после Дня Победы и празднования 9 мая будет 13 мая
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Путин назвал взятие Бердычей сложным и подчеркнул героизм солдат
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
В Риге мужчина убрал венок с триколором России с монумента солдатам ВОВ
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик: «В детстве всю технику изучал в игре Mortal Kombat»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости