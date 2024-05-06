Дацик обратился к сопернику: «Ну чего ты, мусорила? Узнаешь, как бьют русские арестанты»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) назвал своего следующего оппонента, ирландца Шона Тернера (12-4), «мусорилой».

«Шон Тернер, ну чего ты, мусорила? Давай приезжай, узнаешь, как бьют русские арестанты, когда они без наручников и за тобой нет сзади отряда со щитами и дубинками!» — сказал Дацик «РЕН ТВ».

24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Тернером в главном бою вечера.