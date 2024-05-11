Папин: «Возим гуманитарку в Донбасс. Кому нужна помощь, оказываем ее»

Российский боксер Алексей Папин рассказал о помощи участникам специальной военной операции.

«Возим гуманитарку в Донбасс. Часто там бываем. Много ребят с моего клуба принимают участие в специальной военной операции. Всем же не можем помочь, к сожалению, поэтому точечно ездим по местам. Кому нужна помощь, оказываем ее. Где-то машину купили, где-то коптер, где-то еще что-то», — цитирует Папина РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою Вячеслав Дацик сразится с Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.