Тернер показал кадры тренировки перед боем с Дациком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Ирландский боец Шон Тернер показал кадры тренировки перед боем с Вячеславом Дациком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 24 мая.

На видео Тернер работает с тренером в ринге, а также развивает реакцию и точность при помощи тренажера.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с ирландцем Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы.