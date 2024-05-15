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Сегодня, 17:25

Джонсон: «Если Дацик попадет по туловищу Тернера пару раз, он победит»

Владислав Корегин
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Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон оценил шансы Вячеслава Дацика в поединке с ирландцем Шоном Тернером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Дацик очень силен. Мощный мужик, бьет он сильно. Помню, он ударил меня в нашем бою в третьем раунде, мощнее я еще не получал. Во время нашего боя я ни секунды не останавливался, потому что если он в тебя попадет, то это будет очень мощно.

Тернер гораздо лучше в плане бокса, гораздо лучше, чем Дацик, но Дацик сильнее физически, поэтому можно сказать, что они на одном с ним уровне. Это даже не опыт против силы... Если Дацик попадет по туловищу Тернера пару раз, он победит», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
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