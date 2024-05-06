Дацик: «В детстве всю технику изучал в игре Mortal Kombat»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) заявил, что особо не тренируется в преддверии поединка. Об этом он сказал в интервью «РЕН ТВ».

— А можете поделиться какими-то секретными техниками?

— Какие техники? Ну, в детстве все техники я изучал. Перед боем сидишь, в Mortal Kombat играешь, вот всю технику изучаешь там. Ну, это было раньше. А сейчас просто выходишь и развлекаешься. Главное, чтоб дыхалки для развлекухи хватило, поэтому вообще надо сейчас пару недель перед боем потренироваться, поднять дыхалку, — сказал Дацик.

24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Шоном Тернером (12-4) в главном бою вечера.