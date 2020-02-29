Виктория Демченко заняла третье место на этапе Кубка мира в немецком Кенигзее. Россиянка уступила только хозяйкам трассы Анне Беррайтер и Юлии Таубитц.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Анна Беррайтер (Германия) — 1.41,476 (50,744 + 50,732)

2. Юлия Таубитц (Германия) — 1.41,554 (50,830 + 50,724)

3. Виктория Демченко (Россия) — 1.41,623 (50,864 + 50,772)

4. Саммер Бритчер (США) — 1.41,636 (50,864 + 50,772)

5. Маделин Эгле (Австрия) — 1.41,790 (50,950 + 50,840)

6. Татьяна Иванова (Россия) — 1.41,890 (50,850 + 51,040)...

18. Олеся Михайленко (Россия) — 1.43,072 (51,468 + 51,604)