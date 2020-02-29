Виктория Демченко — третья на этапе в Кенигзее
17:34
Виктория Демченко заняла третье место на этапе Кубка мира в немецком Кенигзее. Россиянка уступила только хозяйкам трассы Анне Беррайтер и Юлии Таубитц.
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Анна Беррайтер (Германия) — 1.41,476 (50,744 + 50,732)
2. Юлия Таубитц (Германия) — 1.41,554 (50,830 + 50,724)
3. Виктория Демченко (Россия) — 1.41,623 (50,864 + 50,772)
4. Саммер Бритчер (США) — 1.41,636 (50,864 + 50,772)
5. Маделин Эгле (Австрия) — 1.41,790 (50,950 + 50,840)
6. Татьяна Иванова (Россия) — 1.41,890 (50,850 + 51,040)...
18. Олеся Михайленко (Россия) — 1.43,072 (51,468 + 51,604)