Олег Матыцин считает неприемлемой агрессию в отношении российских саночников

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отстранение российских саночников от международных соревнований.

«К великому сожалению, международная федерация продолжает активно искать пути для сохранения давления на нашу федерацию и представителей в исполнительных органах, конгресс принял решение о прекращении полномочий и [президента Федерации санного спорта России] Наталии Гарт, и других наших представителей. Считаем это решение политизированным», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее арбитражный суд федерации санного спорта удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Этот случай стал первой успешной апелляцией российской спортивной федерации на отстранение от международных стартов.