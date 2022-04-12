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Сегодня, 13:53

Олег Матыцин считает неприемлемой агрессию в отношении российских саночников

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отстранение российских саночников от международных соревнований.

«К великому сожалению, международная федерация продолжает активно искать пути для сохранения давления на нашу федерацию и представителей в исполнительных органах, конгресс принял решение о прекращении полномочий и [президента Федерации санного спорта России] Наталии Гарт, и других наших представителей. Считаем это решение политизированным», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее арбитражный суд федерации санного спорта удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Этот случай стал первой успешной апелляцией российской спортивной федерации на отстранение от международных стартов.

Источник: https://tass.ru/sport/14353663
Олег Матыцин
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