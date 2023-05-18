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Сегодня, 12:54

Турнир саночников в рамках зимней Спартакиады сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 14 февраля

Алина Савинова
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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что турнир саночников в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 14 февраля 2024 года в Сочи.

«Соревнования саночников в рамках Спартакиады утверждены, они состоятся с 9 по 14 февраля на олимпийской трассе в Сочи. С 17 по 22 февраля там же пройдет чемпионат России по санному спорту», — приводит ТАСС слова Тюрина.

В июне 2022 года конгресс Международной федерации санного спорта отстранил российских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/17778509
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