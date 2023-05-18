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Сегодня, 15:09

Международная федерация санного спорта пригласила российскую делегацию на июньский конгресс в Бухарест

Алина Савинова
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Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что организация получила официальное приглашение от Международной федерации санного спорта принять участие в ежегодном конгрессе FIL в июне.

«Федерация санного спорта России получила официальное приглашение от FIL принять участие в ежегодном конгрессе, который пройдет в Бухаресте. Наши представители планируют поехать туда. Все зависит от того, удастся ли за оставшееся время оформить въездные визы, все документы уже поданы в посольство», — приводит ТАСС слова Тюрина.

Ежегодный конгресс FIL пройдет с 17 по 18 июня.

В июне 2022 года конгресс Международной федерации санного спорта отстранил российских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/17779379
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