Светлана Журова отреагировала на решение сборной США по санному спорту провести сборы в России

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова прокомментировала «СЭ» решение сборной США по санному спорту провести сборы в центре «Санки» в Сочи.

«Олимпиада в Сочи реально была подготовленной. Были самые теплые впечатления от соревнований там. Поэтому, если американские спортсмены к нам приедут в Сочи, это замечательно. Трасса очень хорошая и скоростная. У нас действительно созданы отличные условия. Поговорили, думаю, с нашей федерацией и договорились. А у нас очень хорошая федерация. Это для нас неплохо. Слава богу есть ситуации, когда спорт вне политики», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Центр «Санки» принимал соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону на зимних Олимпийских играх 2014 года.