Репилов возобновил тренировки на трассе в Пекине после положительного теста на коронавирус

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что Роман Репилов возобновил тренировки на трассе в Пекине (Китай) после нескольких положительных тестов на коронавирус.

«Сегодня команда тренировалась в полном составе. У нас все хорошо», — приводит ТАСС слова Чудинова.

Тренировочные мероприятия на трассе в Пекине проходят с 7 ноября. Роман Репилов сдал несколько подряд положительных тестов, его брат, Павел смог начать тренировки только 13 ноября, а сборная России была вынуждена готовиться в условиях карантина.

С 20 по 21 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира. С 4 по 20 февраля 2022 года город примет зимние Олимпийские игры.