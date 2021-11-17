Репилов возобновил тренировки на трассе в Пекине после положительного теста на коронавирус
18:13
Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что Роман Репилов возобновил тренировки на трассе в Пекине (Китай) после нескольких положительных тестов на коронавирус.
«Сегодня команда тренировалась в полном составе. У нас все хорошо», — приводит ТАСС слова Чудинова.
Тренировочные мероприятия на трассе в Пекине проходят с 7 ноября. Роман Репилов сдал несколько подряд положительных тестов, его брат, Павел смог начать тренировки только 13 ноября, а сборная России была вынуждена готовиться в условиях карантина.
С 20 по 21 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира. С 4 по 20 февраля 2022 года город примет зимние Олимпийские игры.
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