Сборная США по санному спорту начнет подготовку к сезону в Сочи

Сборная США по санному спорту проведет трехнедельные сборы перед началом олимпийского сезона в Сочи, сообщает портал Inside the Games.

Американские саночники должны были отправиться на сбор в Норвегию, однако поездка сорвалась из-за ограничений в стране, связанных с пандемией.

Теперь сборная США в две последние недели сентября и первую неделю октября будет тренироваться в центре санного спорта в Сочи, который был построен к Олимпиаде 2014 года.