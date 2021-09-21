Сборная США по санному спорту начнет подготовку к сезону в Сочи
17:26
Сборная США по санному спорту проведет трехнедельные сборы перед началом олимпийского сезона в Сочи, сообщает портал Inside the Games.
Американские саночники должны были отправиться на сбор в Норвегию, однако поездка сорвалась из-за ограничений в стране, связанных с пандемией.
Теперь сборная США в две последние недели сентября и первую неделю октября будет тренироваться в центре санного спорта в Сочи, который был построен к Олимпиаде 2014 года.
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