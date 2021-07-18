Санно-бобслейная трасса в Кенигсзе подверглась разрушениям из-за наводнения

Санно-бобслейная трасса в немецком Кенигсзе подверглась сильным разрушениям из-за наводнения, сообщает пресс-служба трассы.

Ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению.

Трасса в Кенигсзе расположена возле озера. На ней проводятся соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту.