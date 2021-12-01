Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Санный спорт

Саночник Павличенко рассказал об уникальности олимпийской трассы в Пекине

13:36
Теги:

Российский саночник Семен Павличенко поделился мнением об олимпийской трассе в Пекине.

«Скорей всего, на Олимпиаде у нас будет либо пан, либо пропал. На тех санях, на которых мы выступали в Китае, ничего там не смогли показать, там ни на что не похожая трасса. В первом заезде я допустил небольшую ошибку, во втором ошибок не было, но быстрых секунд все равно не удалось показать. Я понимаю, что теперь нужно работать с инвентарем, есть задумки. Но самое главное, есть идея, которую нужно воплотить. И потом в Пекине у нас будет восемь заездов, чтобы все попробовать, — руки никто не опускает, будем работать до конца», — приводит ТАСС слова Павличенко.

На этапе Кубка мира в Пекине Павличенко занял седьмое место.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13079315

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Зеленский назвал условие завершения конфликта в Донбассе
0