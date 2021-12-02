Репилов заявил, что карантин в Китае осложнил ему путь к олимпийским медалям

Чемпион мира 2021 года по санному спорту Роман Репилов считает, что пропуск из-за ковида нескольких тренировочных дней во время сбора в Пекине ухудшит его шансы на завоевание олимпийских медалей в феврале следующего года.

На первом этапе Кубка мира, который проходил в Пекине с 20 по 21 ноября, Роман Репилов занял девятое место. С 7 ноября там же проходил международный тренировочный сбор, на котором большинство иностранных спортсменов, включая российских, впервые получили возможность ознакомиться с новой трассой. Чемпион мира не смог совершить положенное количество тренировочных спусков по причине того, что в течение нескольких дней не имел права выйти на трассу, так как не смог успешно пройти тестирование на коронавирус.

«Пропуск нескольких дней тренировок на новой трассе в Китае, конечно, ухудшил мои шансы на завоевание олимпийских медалей, — цитирует ТАСС Репилова. — Я в этом году в свои боевые сани еще ни разу не ложился. В Сочи мне пришлось выступать на санях Матвея Пересторонина, до этого я пробовал новые сани, а в Китае, как все знают, я по определенным причинам вообще несколько дней не мог тренироваться. В этом сезоне я тренировался на льду максимум три недели, когда у всех по семь-восемь недель».

«Вообще, Олимпиада очень отличается от этапов Кубка мира, это совсем другое соревнование, — считает Репилов. — На Играх-2018 победил спортсмен, который ни разу в призах на Кубке мира до этого не был. Очень важными для нас будут тренировочные заезды, которые пройдут в Китае накануне Олимпиады. А остальные старты в этом сезоне не очень важны».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.