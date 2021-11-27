Саночница Иванова рассчитывает восстановиться от травмы к концу декабря

Российская саночница Татьяна Иванова сообщила, что рассчитывает восстановиться от травмы ноги к концу декабря.

«В принципе, мое самочувствие сейчас нормальное, только немного беспокоит нога. В воскресенье я планирую вылететь в Москву в медицинский центр, где буду проходить реабилитацию. Травматологи говорят, что мне не нужно оперироваться, что очень меня радует. У меня порваны связки и трещина в таранной кости. В сроках восстановления у специалистов единого мнения нет. Говорят, что мне нужно пять-шесть недель, но я могу отвести себе на это только месяц, так как хочу выйти на лед 25 декабря в Винтерберге. Я очень надеюсь, что успею восстановиться к концу декабря. Пусть даже я буду ходить с лангеткой на ноге, но все равно попробую кататься и завоевать олимпийскую лицензию», — приводит ТАСС слова Ивановой.

Россиянка получила травму ноги во время выступления на этапе Кубка мира в Пекине (Китай).