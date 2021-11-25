Этапы Кубка мира по санному спорту в Сочи пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что второй и третий этапы Кубка мира по санному спорту в Сочи пройдут без зрителей.

«Принято решение проводить оба этапа Кубка мира без зрителей. Из-за обострения ситуации с коронавирусом были ужесточены правила проведения массовых мероприятий в регионе, которым мы должны следовать», — приводит ТАСС слова Тюрина.

Второй этап Кубка мира в Сочи пройдет с 27 по 28 ноября, третий — с 4 по 5 декабря.