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Этапы Кубка мира по санному спорту в Сочи пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса

11:43

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что второй и третий этапы Кубка мира по санному спорту в Сочи пройдут без зрителей.

«Принято решение проводить оба этапа Кубка мира без зрителей. Из-за обострения ситуации с коронавирусом были ужесточены правила проведения массовых мероприятий в регионе, которым мы должны следовать», — приводит ТАСС слова Тюрина.

Второй этап Кубка мира в Сочи пройдет с 27 по 28 ноября, третий — с 4 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13017947

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное