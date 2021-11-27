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Богданов и Прохоров заняли второе место в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира в Сочи

13:15

Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли второе место в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира в Сочи.

Победителями стали Андрис Шицс и Юрис Шицс из Латвии, на третьей строчке — Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии.

Этап Кубка мира в Сочи является вторым в сезоне-2021/22, он проходит с 27 по 28 ноября. Сочи также примет третий этап Кубка мира, который пройдет с 4 по 5 декабря.

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Иван Торопцев все материалы автора
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