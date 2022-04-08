Россия сохранила членство в Международной федерации санного спорта

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) сохранил членство ФССР.

«Федерация санного спорта России сохранила членство в международной федерации. Не хватило голосов для исключения, нужно было две трети для этого, а набрали в итоге меньше половины. Следовательно, мы сохраняем все права, наши спортсмены могут выступать на международных стартах, а Россия — проводить международные соревнования», — приводит слова Гарт ТАСС.

Президент ФССР также сообщила, что ее исключили из членов исполкома FIL.

«Но меня простым большинством исключили из членов исполкома FIL, а Альберта Демченко, Александра Шахназарова и Геннадия Родионова — из рабочих органов международной федерации. Мы обязательно подадим иск в апелляционный суд FIL. Но в целом, я считаю, результата мы добились», — добавила Гарт.

Ранее Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

В начале марта исполком FIL временно отстранил саночников из России, а затем 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на данное решение.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что Федерация санного спорта России находится под угрозой исключения из Международной федерации санного спорта (FIL).