Международная федерация санного спорта не имела оснований для санкций к российским спортсменам

Министерство спорта Российской Федерации заявило, что приветствует решение Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) по поводу отмены временного отстранения российских спортсменов от международных стартов и запрета на проведение соревнований в России.

«Все санкции, примененные международными организациями к общероссийским спортивным федерациям, являются дискриминационными и политически мотивированными», — говорится в сообщении Минспорта.

В решении Арбитражного суда FIL сообщается, что Международная федерация санного спорта, согласно уставу организации, не имела оснований для вынесения санкций по отношению к Федерации санного спорта России.

Арбитры отметили, что санкции, принятые против российских спортсменов, тренеров, официальных лиц и россиян, входящих в комиссии и рабочие группы международной федерации, были основаны только на их гражданстве и являются проявлением запрещенной политической дискриминации.

Арбитры заключили, что пункт 1.6.2 устава FIL запрещает политическую, расистскую, религиозную или любую другую дискриминацию по отношению к своим членам.

Напомним, 2 марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на отстранение россиян.

30 марта министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Федерация санного спорта России находится под угрозой исключения из Международной федерации санного спорта (FIL).

Сегодня, 8 апреля стало известно, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.