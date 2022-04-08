В Госдуме отреагировали на решение конгресса FIL сохранить членство Федерации санного спорта России

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) сохранить членство Федерации санного спорта России.

«Это хороший прецедент для наших национальных спортивных федераций, — сказал Свищев. — Как мы видим, FIL еще сохраняет часть здравого смысла. При этом, все равно не понятно, почему исключена Наталья Гарт, почему отстранили от работы в международной федерации других наших специалистов. Считаю правильным решение Гарт подавать апелляцию в суд, нужно добиваться полного восстановления Федерации санного спорта России. Думаю, что решение FIL может быть примером для других международных федераций. Ведь кто-то из них перестарался и решил проявить инициативу, отстраняя наших спортсменов лишь по рекомендации МОК».

В начале марта исполком FIL временно отстранил саночников из России, а затем 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на данное решение.