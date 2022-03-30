Федерация санного спорта России под угрозой исключения из международной структуры

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «СЭ» рассказал, что Федерация санного спорта России (ФССР) находится под угрозой исключения из Международной федерации санного спорта (FIL).

«Да, такие намерения есть, — сказал Олег Матыцин. — FIL хочет провести внеочередной конгресс с повесткой об исключении ФССР из своего состава. Тут точно такая же ситуация, как и с биатлоном. Это даже выход за рамки рекомендаций МОК. Эти радикальные меры не соответствуют уже никаким нормам. Это реальная дискриминация спортсменов и организаций по национальному признаку».

Отметим, что ФССР возглавляет Наталья Гарт. На Олимпиаде-2022 наша сборная по санному спорту взяла одну медаль — Татьяна Иванова стала третьей в соревновании женщин.