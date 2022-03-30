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Сегодня, 00:30

Федерация санного спорта России под угрозой исключения из международной структуры

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Иванова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «СЭ» рассказал, что Федерация санного спорта России (ФССР) находится под угрозой исключения из Международной федерации санного спорта (FIL).

«Да, такие намерения есть, — сказал Олег Матыцин. — FIL хочет провести внеочередной конгресс с повесткой об исключении ФССР из своего состава. Тут точно такая же ситуация, как и с биатлоном. Это даже выход за рамки рекомендаций МОК. Эти радикальные меры не соответствуют уже никаким нормам. Это реальная дискриминация спортсменов и организаций по национальному признаку».

Отметим, что ФССР возглавляет Наталья Гарт. На Олимпиаде-2022 наша сборная по санному спорту взяла одну медаль — Татьяна Иванова стала третьей в соревновании женщин.

Министр спорта&nbsp;РФ Олег Матыцин. Олег Матыцин: «Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку»

Сборная России по санному спорту
Олег Матыцин
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