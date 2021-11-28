Репилов заявил, что из-за проблем на таможне выступал в Сочи на чужих санях

Чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, занявший в воскресенье третье место на этапе Кубка мира в Сочи, вынужден был выйти на старт на чужих санях и не в своей экипировке.

Первым на сочинском этапе Кубка мира стал представитель Германии Йоханнес Людвиг, вторым — его соотечественник Феликс Лох.

«Так получилось, что сегодня я выступал на чужих санях и в чужой экипировке, — цитирует ТАСС Репилова. — И с учетом того, что было со мной в последние три недели, я считаю эту бронзу маленьким призом для меня. Как говорится, бог все видит. Весь мой инвентарь остался в Китае, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни он все-таки вернется ко мне и результат будет на сто процентов лучше».

«На этих санях я катался всего неделю, насколько мог, привык к ним и показал сегодня максимальный результат, считаю. Это третье место для меня сейчас равно победе. Тем более что сегодня нам пришлось выступать в плохую погоду», — добавил Репилов.

«Китайские службы, они особенные. У нас было 180 ящиков багажа, 53 им не понравились из-за наличия жидкостей, и 33 ящика остались там, из которых три — российские. Пострадали также Лох, итальянец Доминик Фишналлер, другие иностранный спортсмены. Это очень плохая ситуация, в ящике находятся сани, экипировка, шлем, инструменты».