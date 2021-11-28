Роман Репилов занял третье место на этапе Кубка мира по санному спорту
Российский саночник Роман Репилов занял третье место на этапе Кубка мира. Немец Иоханнес Людвиг выиграл этап турнир в Сочи. Его время 1.44,626 (52,761 + 51,865).
Второе место занял также немецкий саночник Феликс Лох.
Санный спорт
Сочи (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.44,626 (52,761 + 51,865)
2. Феликс Лох (Германия) — 1.44,784 (52,675 + 52,109)
3. Роман Репилов (Россия) — 1.44,834 (52,813 + 52,021)
4. Макс Лангенхан (Германия) — 1.45,020 (52,931 + 52,089)
5. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.45,027 (52,116 + 52,911)
6. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.45,051 (53,030 + 52,021)
8. Александр Горбацевич (Россия) — 1.45,118 (52,615 + 52,503)
14. Павел Репилов (Россия) — 1.45,311 (52,230 + 53,081)
19. Семен Павличенко (Россия) — 1.45,454 (52,763 + 52,691)
29. Матвей Пересторонин (Россия) — 1.45,937 (52,871 + 53,066)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю