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Роман Репилов занял третье место на этапе Кубка мира по санному спорту

Российский саночник Роман Репилов занял третье место на этапе Кубка мира
14:44
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Российский саночник Роман Репилов занял третье место на этапе Кубка мира. Немец Иоханнес Людвиг выиграл этап турнир в Сочи. Его время 1.44,626 (52,761 + 51,865).

Второе место занял также немецкий саночник Феликс Лох.

Санный спорт

Сочи (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.44,626 (52,761 + 51,865)

2. Феликс Лох (Германия) — 1.44,784 (52,675 + 52,109)

3. Роман Репилов (Россия) — 1.44,834 (52,813 + 52,021)

4. Макс Лангенхан (Германия) — 1.45,020 (52,931 + 52,089)

5. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.45,027 (52,116 + 52,911)

6. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.45,051 (53,030 + 52,021)

8. Александр Горбацевич (Россия) — 1.45,118 (52,615 + 52,503)

14. Павел Репилов (Россия) — 1.45,311 (52,230 + 53,081)

19. Семен Павличенко (Россия) — 1.45,454 (52,763 + 52,691)

29. Матвей Пересторонин (Россия) — 1.45,937 (52,871 + 53,066)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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