Репилов стал пятым на последнем этапе Кубка мира в Швейцарии

Россиянин Роман Репилов показал пятый результат на заключительном этапе Кубка мира по санному спорту в швейцарском Санкт-Морице. Победу одержал австриец Нико Гляйршер.

Санный спорт

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Нико Гляйршер (Австрия) — 2.15,852 (1.07,545 + 1.08,307)

2. Макс Лангенхан (Германия) — 2.15,912 (1,07,860 + 1.08,052)

3. Феликс Лох (Германия) — 2.15,926 (1.07,812 + 1.08,114)

4. Артур Дарзниекс (Латвия) — 2.16,160 (1.07,823 + 1.08,337)

5. Роман Репилов (Россия) — 2.16,277 (1.07,784 + 1.08,493)

6. Александр Горбацевич (Россия) — 2.16,356 (1.07,938 + 1.08,418)

16. Семен Павличенко (Россия) — 2.16,989 (1.08,367 + 1.08,622)

25. Павел Репилов (Россия) — 2.17,692 (1.09,353 + 1.08,339)