Россиянин Павличенко занял третье место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Россиянин Семен Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира по санному спорту.

На последнем этапе в Швейцарии россиянин стал 16-м. За 12 этапов Кубка мира он набрал 673 очка.

Первым стал немец Феликс Лох (1 095), второе место занял его соотечественник Йоханнес Людвиг (716).

Санный спорт

Кубок мира

Общий зачет

Мужчины

1. Феликс Лох (Германия) — 1095

2. Йоханнес Людвиг (Германия) — 716

3. Семен Павличенко (Россия) — 673...

8. Роман Репилов (Россия) — 556...

12. Александр Горбацевич (Россия) — 358...

29. Павел Репилов (Россия) — 104...

33. Степан Федоров (Россия) — 81

Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 965

2. Юлия Таубиц (Германия) — 891

3. Даяна Айтбергер (Германия) — 638...

5. Татьяна Иванова (Россия) — 563

6. Екатерина Катникова (Россия) — 493...

10. Виктория Демченко (Россия) — 380...

18. Екатерина Батурина (Россия) — 217