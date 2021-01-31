Сборная России заняла шестое место на чемпионате мира в командных соревнованиях

Сборная России не смогла попасть в призы в командных соревнованиях на чемпионате мира по санному спорту. Российская команда осталась на шестом месте.

Победу одержала команда из Австрии.

Санный спорт

Кенигзее (Германия)

Чемпионат мира

Командные соревнования

1. Австрия — 2.43,139

2. Германия — 2.43,177

3. Латвия — 2.43,571

6. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Денисьев/Антонов) — 2.43,764