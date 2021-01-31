Сборная России заняла шестое место на чемпионате мира в командных соревнованиях
16:27
Сборная России не смогла попасть в призы в командных соревнованиях на чемпионате мира по санному спорту. Российская команда осталась на шестом месте.
Победу одержала команда из Австрии.
Санный спорт
Кенигзее (Германия)
Чемпионат мира
Командные соревнования
1. Австрия — 2.43,139
2. Германия — 2.43,177
3. Латвия — 2.43,571
6. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Денисьев/Антонов) — 2.43,764
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