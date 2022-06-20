Демченко будет участвовать в выборах главы Федерации бобслея России

Трехкратный серебряный призер олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко может стать президентом Федерации бобслея России. Об этом ТАСС сообщила глава Федерации Елена Аникина.

«Альберт Демченко был выдвинут на пост президента Федерацией бобслея и скелетона Московской области», — сказала Аникина.

Демченко является президентом Федерации бобслея и скелетона Московской области.

Главу Федерации бобслея России выберут 28 июня в Москве. Сообщается, что Аникина приняла решение не участвовать в выборах.