В Госдуме РФ прокомментировали неизбрание Гарт в исполком Международной федерации санного спорта

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной федерации санного спорта (FIL) об изменении устава, а также неизбрание Наталии Гарт в исполком организации.

«FIL всеми способами занимается антироссийской политикой. Очевидно просматривается и неуважение организации к решениям собственных рабочих органов. Ведь апелляционная инстанция FIL отменила все изначальные решения и допустила российских спортсменов к соревнованиям. Но теперь организация начала искать другие пути, чтобы реализовать дискриминационные планы.

В итоге устав изменен, патриот этого вида спорта Наталия Гарт лишена места в исполкоме FIL. При том что Россия является флагманом развития санного спорта, мы проводим огромное количество соревнований самого высокого уровня. А Гарт является одним из самых молодых и активных функционеров. Ее уход из исполкома — большая потеря не только для российского, но и для мирового спорта. Уверен, что FIL в будущем еще пересмотрит свои взгляды. Но пойдем ли мы им обратно навстречу после такого поведения?» — сказал Свищев.

Гарт входила в исполком FIL с 2014 года.

2 марта исполком FIL принял решение о временном отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также запретил проводить в России международные турниры и запретил представителям России вести деятельность в составе рабочих групп международной организации. 7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск ФССР и отменил все наложенные запреты.

8 апреля экстраординарный конгресс FIL поддержал решение арбитражного суда, однако Наталия Гарт была исключена большинством голосов из членов исполкома FIL, а Альберт Демченко, Александр Шахназаров и Геннадий Родионов — из рабочих органов FIL. В начале мая ФССР подала иск на это решение конгресса международной организации.