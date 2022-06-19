В ФССР сообщили о допуске саночников на международные турниры

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что российские спортсмены имеют право подавать заявки для участия в международных стартах в сезоне-2022/23.

«Мы продолжаем бороться за то, чтобы наши спортсмены выступали в международных соревнованиях, Это — главная цель. И на сегодняшний день ничто не мешает россиянам быть заявленным на международные старты в сезоне-2022/2023», — приводит слова Тюрина «РИА Новости Спорт».

Также исполнительный директор ФССР заявил, что на конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) в Тироле (Австрия) представители многих стран высказывали поддержку России.

«В ходе конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) представители многих стран высказывали поддержку России. Они хотят, чтобы российские спортсмены продолжали выступать в международных соревнованиях. Потому что они прекрасно понимают, что в санном спорте и натурбане россияне являются одними из ведущих в мире», — отметил Тюрин.

В начале марта исполком FIL принял решение отстранить российских саночников от участия в международных стартах. Также исполком отстранил от международных турниров российских тренеров и официальных лиц.

Затем ФССР подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил — представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL.

Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать.