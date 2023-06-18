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Санный спорт

Сегодня, 13:35

Репилов — о возвращении саночников в международные соревнования: «Наверное, нас выпустят перед Олимпийскими играми»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов поделился мнением о том, когда российские спортсмены могут вернуться в международные соревнования.

«Я думаю, что если руководствоваться логикой, то, наверное, нас выпустят перед Олимпийскими играми. Чтобы мы успели квалификационные очки набрать. Но это мне так кажется. Но как будет на самом деле, одному богу известно», — цитирует Репилова ТАСС.

Ранее стало известно, что Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/18052539
Роман Репилов
санный спорт
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