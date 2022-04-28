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Сегодня, 13:59

Глава Федерации санного спорта России заявила, что у российских спортсменов нет желания поменять гражданство

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что российские саночники не собираются менять спортивное гражданство.

«У спортсменов нет желания поменять гражданство. Все саночники останутся, они являются патриотами своей страны», — приводит Metaratings слова Гарт.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/glava-federatsii-sannogo-sporta-rossii-gart-u-sportsmenov-net-zhelaniy-pomenyat-grazhdanstvo-1255358/
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