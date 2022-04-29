Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России

Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России на новый четырехлетний срок, информирует ТАСС со ссылкой на федерацию.

29 апреля в Олимпийском комитете России проходит отчетно- выборная конференция Федерации санного спорта России, в рамках которой проходят выборы руководства организации.

Гарт была единственным претендентом на пост главы ФССР.

Также в рамках конференции состоятся выборы генерального секретаря ФССР, членов президиума и контрольно- ревизионной комиссии.