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Сегодня, 13:36

Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России

Роман Шишов
Корреспондент
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Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России на новый четырехлетний срок, информирует ТАСС со ссылкой на федерацию.

29 апреля в Олимпийском комитете России проходит отчетно- выборная конференция Федерации санного спорта России, в рамках которой проходят выборы руководства организации.

Гарт была единственным претендентом на пост главы ФССР.

Также в рамках конференции состоятся выборы генерального секретаря ФССР, членов президиума и контрольно- ревизионной комиссии.

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