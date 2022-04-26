Саночница Иванова: «Для нас важно и необходимо построить в России еще одну санно-бобслейную трассу»

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022 года по санному спорту Татьяна Иванова заявила о необходимости строительства еще одной санно-бобслейной трассы.

«Олимпиада для нас была трудной, но мы смогли достойно выступить на ней. Наших медалей бы не было без заботы тренерского штаба и всех, кто нам помогал. Особо хотела бы сказать о регионах. Хотела бы попросить о строительстве еще одной санно-бобслейной трассы в России, для нас это очень важно и необходимо», — приводит слова Ивановой РИА «Новости».

В России в данный момент действует одна санно-бобслейная трасса, построенная к Олимпиаде 2014 года в Сочи. На аналогичном объекте в Парамоново (Московская область) в настоящее время соревнования не проводятся.