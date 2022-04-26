Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Санный спорт

26 апреля, 17:02

Саночница Иванова: «Для нас важно и необходимо построить в России еще одну санно-бобслейную трассу»

Саночница Иванова заявила о необходимости строительства еще одной санно-бобслейной трассы
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022 года по санному спорту Татьяна Иванова заявила о необходимости строительства еще одной санно-бобслейной трассы.

«Олимпиада для нас была трудной, но мы смогли достойно выступить на ней. Наших медалей бы не было без заботы тренерского штаба и всех, кто нам помогал. Особо хотела бы сказать о регионах. Хотела бы попросить о строительстве еще одной санно-бобслейной трассы в России, для нас это очень важно и необходимо», — приводит слова Ивановой РИА «Новости».

В России в данный момент действует одна санно-бобслейная трасса, построенная к Олимпиаде 2014 года в Сочи. На аналогичном объекте в Парамоново (Московская область) в настоящее время соревнования не проводятся.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/ivanova-1785563115.html
Сборная России по санному спорту
Татьяна Иванова
санный спорт
1
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наталия Гарт будет единственным кандидатом на пост главы Федерации санного спорта России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости