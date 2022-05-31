Федерация санного спорта России выдвинула Гарт в члены исполкома международной федерации

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт выдвинута в члены исполкома Международной федерации санного спорта (FIL). Об этом сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

«Выборный конгресс FIL пройдет с 18 по 19 июня в предместье австрийского Инсбрука, — сказал Тюрин ТАСС. — Будут избраны новые вице-президенты и президент, новые члены исполкома, новые члены комиссий. Мы подали заявки в ряд комиссий, а Наталию Гарт выдвинули в члены исполкома FIL. Но отлично понимаем, что в нынешней политической ситуации шансы на успех малы».

Гарт входит в исполком Международной федерации санного спорта с 2014 года.

Исполком FIL 2 марта принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Также было принято решение о запрете на проведение в России международных турниров, а представителям России запретили деятельность в составе рабочих групп FIL. 7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск ФССР и отменил все запреты в отношении российского санного спорта, наложенные исполкомом международной федерации.