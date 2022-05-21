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Сегодня, 10:20

Бронзовая призерка Олимпиады-2022 Иванова полностью восстановилась после травмы ноги

Сергей Разин
корреспондент
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Бронзовая призерка Олимпиады-2022 российская саночница Татьяна Иванова восстановилась после тяжелой травмы ноги.

«У Татьяны все зажило, она полностью восстановилась и уже выходит на кроссы. Настроение отличное, спортсменка заряжена на работу», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Сергея Чудинова.

Сейчас 31-летняя спортсменка находится вместе с командой на сборе, который проходит с 18 мая на федеральной спортивной базе в Кисловодске.

Иванова получила травму ноги 21 ноября на первом этапе Кубка мира в Китае. У нее диагностировали повреждение связок и трещину в таранной кости. На Олимпиаде-2022 она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личной дисциплине.

Источник: https://tass.ru/sport/14690983
Олимпиада
Татьяна Иванова
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