Международная федерация санного спорта допустила Гарт до участия в выборах в исполком

Исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин сообщил, что международная федерация санного спорта (FIL) допустила Наталию Гарт до участия в выборах в исполком организации.

«Мы воспользовались имеющимся у нас правом и выдвинули своих представителей в исполком и рабочие органы международной федерации.

Наталья Сергеевна Гарт будет избираться в исполком FIL, Михаил Кузьмич — в техническую комиссию, Артемий Родионов — в спортивную, Руслан Сикмашвили — в медицинскую, Дмитрий Касаткин — в юниорскую, Александр Шахназаров — в юридическую, Геннадий Родионов — в арбитражный суд. Мы получили подтверждение, что все наши заявки приняты», — приводит слова Тюрина ТАСС.

Отчетно-выборный конгресс Международной федерации санного спорта пройдет с 18 по 19 июня в Тироле (Австрия).