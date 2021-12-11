Денисьев и Антонов показали 7-й результат на этапе Кубка мира в Альтенберге
18:32
Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов показали 7-й результат на этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге.
В соревнованиях двоек победу одержала пара из Австрии.
Санный спорт
Альтенберг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Штой/Коллер (Австрия) — 1:23.767 (41.911 + 41.856)
2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1:23.770 (41.883 + 41.887)
3. Ботс/Плюме (Латвия) — 1:23.980 (41.924 + 42.056)
4. Вендль/Арльт (Германия) — 1:23.986 (42.074 + 41.912)
5. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1:24.000 (42.036 + 41.964)
6. Гатт/Шопф (Австрия) — 1:24.007 (41.993 + 42.014)
7. Денисьев/Антонов (Россия) — 1:24.229 (42.095 + 42.134)
8. Богданов/Прохоров (Россия) — 1:24.252 (42.158 + 42.094)...
12. Мальцев/Халилов (Россия) — 1:24.677 (42.348 + 42.329)
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