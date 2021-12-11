Денисьев и Антонов показали 7-й результат на этапе Кубка мира в Альтенберге

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов показали 7-й результат на этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге.

В соревнованиях двоек победу одержала пара из Австрии.

Санный спорт

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Штой/Коллер (Австрия) — 1:23.767 (41.911 + 41.856)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1:23.770 (41.883 + 41.887)

3. Ботс/Плюме (Латвия) — 1:23.980 (41.924 + 42.056)

4. Вендль/Арльт (Германия) — 1:23.986 (42.074 + 41.912)

5. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1:24.000 (42.036 + 41.964)

6. Гатт/Шопф (Австрия) — 1:24.007 (41.993 + 42.014)

7. Денисьев/Антонов (Россия) — 1:24.229 (42.095 + 42.134)

8. Богданов/Прохоров (Россия) — 1:24.252 (42.158 + 42.094)...

12. Мальцев/Халилов (Россия) — 1:24.677 (42.348 + 42.329)