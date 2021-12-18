Российский саночник Павличенко стал шестым на этапе Кубка мира в Инсбуке
Немецкий саночник Иоханнес Людвиг победил в одиночке на этапе Кубка мира в австрийском Инсбуке. Его результат составил — 1:39.605.
Вторым стал австриец Вольфганг Киндль (1:39.654), третий — итальянец Доминик Фишналлер (1:39.880).
Россиянин Семен Павличенко занял 6-е место (1:40.078). Это лучший результат среди российских спортсменов.
Роман Репилов — 7-й, Александр Горбацевич — 14-й, Матвей Пересторонин — 17-й.
Санный спорт
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1:39.605 (49.790 + 49.815)
2. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1:39.654 (49.822 + 49.832)
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1:39.880 (49.959 + 49.921)
4. Нико Гляйршер (Австрия) — 1:40.058 (50.009 + 50.049)
4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1:40.058 (50.043 + 50.015)
6. Семен Павличенко (Россия) — 1:40.078 (50.018 + 50.060)
7. Роман Репилов (Россия) — 1:40.089 (50.066 + 50.023)
14. Александр Горбацевич (Россия) — 1:40.454 (50.270 + 50.184)
17. Матвей Пересторонин (Россия) — 1:40.597 (50.318 + 50.279)
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