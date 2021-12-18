Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Санный спорт

Российский саночник Павличенко стал шестым на этапе Кубка мира в Инсбуке

14:44
Теги:

Немецкий саночник Иоханнес Людвиг победил в одиночке на этапе Кубка мира в австрийском Инсбуке. Его результат составил — 1:39.605.

Вторым стал австриец Вольфганг Киндль (1:39.654), третий — итальянец Доминик Фишналлер (1:39.880).

Россиянин Семен Павличенко занял 6-е место (1:40.078). Это лучший результат среди российских спортсменов.

Роман Репилов — 7-й, Александр Горбацевич — 14-й, Матвей Пересторонин — 17-й.

Санный спорт

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1:39.605 (49.790 + 49.815)

2. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1:39.654 (49.822 + 49.832)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1:39.880 (49.959 + 49.921)

4. Нико Гляйршер (Австрия) — 1:40.058 (50.009 + 50.049)

4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1:40.058 (50.043 + 50.015)

6. Семен Павличенко (Россия) — 1:40.078 (50.018 + 50.060)

7. Роман Репилов (Россия) — 1:40.089 (50.066 + 50.023)

14. Александр Горбацевич (Россия) — 1:40.454 (50.270 + 50.184)

17. Матвей Пересторонин (Россия) — 1:40.597 (50.318 + 50.279)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Овечкин продолжает погоню за Ягром! Он много бросал, накричал на партнера и забил в пустые ворота
Вице-канцлер ФРГ назвал «Северный поток — 2» геополитической ошибкой
0
Реклама