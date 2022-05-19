Сборная России по санному спорту начала подготовку к новому сезону без Репилова и Демченко

Сборная России по санному спорту приступила к подготовке к новому сезону на базе в Кисловодске. Некоторые участники Олимпиады-2022 в Пекине, включая Романа Репилова и Викторию Демченко, с разрешения тренерского штаба пропускают первый сбор.

«Сегодня у нас был первый тренировочный день, — приводит ТАСС слова главного тренера команды Сергея Чудинова. — На этот сбор не приехали участники Олимпийских игр в Пекине — Роман Репилов, Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Прошедший сезон выдался тяжелым, и мы дали спортсменам возможность устранить имеющиеся проблемы со здоровьем, решить семейные вопросы. Причины у каждого спортсмена разные, и я не хотел бы озвучивать их по персоналиям».

На Олимпиаде сборная России завоевала одну медаль — Татьяна Иванова стала третьей в личном турнире.

В Пекине за сборную выступали Иванова, Демченко, Катникова, Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, а также два экипажа мужских саней-двоек — Денисьева и Антонова, Андрея Богданова и Юрия Прохорова.