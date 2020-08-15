«Зенит» победит «Ростов»? «Локомотив» проиграет «Краснодару»?

В субботу, 15 августа, в премьер-лиге состоятся две топовые игры. В 19.00 по московскому времени «Локомотив» на своем поле сыграет с «Краснодаром», а в 20.00 начнется встреча «Ростов» — «Зенит».

«Локомотив» — «Краснодар»

В первом туре железнодорожники победили «Рубин» (2:0), а «Краснодар» разгромил «Уфу» (3:0). Обе команды рассматриваются как главные соперники «Зенита» в борьбе за чемпионство, поэтому вряд ли захотят терять очки в очном матче. Ударная сила «Локо» — хавбек Алексей Миранчук, а надежды «быков» связаны с нападающим Маркусом Бергом.

Аналитики БК «Лига Ставок» считают чуть более вероятной победу хозяев: на нее можно поставить за 2,60. Выигрыш «Краснодара» оценивается в 2,90, ничья — в 3,20.

На то, что в этом матче будет забит 0-1 гол, можно поставить с коэффициентом 3,05, 2-3 гола — 1,95, 4-5 голов — за 4,15, 6 и более — за 21,00.

«Ростов» — «Зенит»

Обе команды начали новый сезон с побед: «Ростов» обыграл «Тамбов» (1:0), а «Зенит» — «Ротор» (2:0). В минувшем розыгрыше РПЛ команда Валерия Карпина дважды уступила петербуржцам с общим счетом 2:8. Не исключено, что и на этот раз связка Артема Дзюбы и Сердара Азмуна создаст проблемы для не слишком прочной обороны ростовчан.

Эксперты БК «Лига Ставок» не сомневаются в победе «Зенита». Такой исход можно взять за 1,85, и это неплохой вариант для «экспресса». На победу «Ростова» можно поставить с привлекательным кэфом 4,45, на ничью — 3,55.

В том, что «Зенит» забьет, можно даже не сомневаться. А вот по силам ли это «Ростову»? Опция «обе забьют» доступна с коэффициентом 1,90, вариант «нет» оценивается в 1,85.

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