«Зенит» обыграет «Динамо»? А «Реал» победит «Атлетико»?

В субботу, 12 декабря, пройдет матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

На неделе «Зенит» проводил заключительный матч в Лиге чемпионов. Во-первых, это дополнительная усталость. Во-вторых, психологический удар из-за негативного результата. «Динамо» же мотивировано, так как находится рядом с лидерами в турнирной таблице.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Зенит». На победу петербуржцев можно поставить за 1,60. Выигрыш «Динамо» оценивается в 5,60. Ничья — в 4,20.

12 декабря в чемпионате Испании состоится 13-й тур, в котором встретятся «Реал» и «Атлетико». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

«Атлетико» — лидер чемпионата Испании, а еще — команда, которая пропустила всего 2 гола. «Реал» занимает четвертое место, выступая неровно. Случаются победы над конкурентами за чемпионство — например, 1:0 с «Севильей». А бывают — провалы, как 1:2 от середняка «Алавеса».

Вероятно, встреча между «Реалом» и «Атлетико» не получится результативной. На тотал меньше 2,50 можно поставить за 1,71. Больше 2,50 — за 2,15.

12 декабря в АПЛ пройдет матч 12-го тура, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

Эти команды — соседи по таблице. Вот только сражаются они пока не за чемпионство. «Юнайтед» — шестой, а «Сити» — седьмой. Команда Уле Гуннара Сульшера многовато пропускает (17 голов), а вот коллектив Хосепа Гвардиолы — неожиданно мало забивает (17 голов).

На то, что в этом матче будет забит 0-1 гол, можно поставить за 4,20. 2-3 гола — за 1,95. 4-5 голов — за 3,00. Более 6 — за 8,60.

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