Во вторник, 11 июня, состоится матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Кипр. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

Россия, разгромившая в предыдущей игре отбора Сан-Марино (9:0) является фаворитом. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,32, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1320 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу Кипра – 10,00, на ничью – 5,20.

Не сомневается в успехе сборной России и ее бывший главный тренер Борис Игнатьев.

– Я рассчитываю на то, что сборная России добьется победы. Это не просто патриотический порыв, есть чувство уверенности в нашей команде. Уж больно хорошо ребята сыграли против Сан-Марино. Дело даже не в том, что добились рекордного результата, а в том, что команда Черчесова играла складно, на хороших скоростях, понятен рисунок игры. Исходя из этих факторов, думаю, что исход для сборной России будет положительным.

Кроме того, букмекеры полагают, что российская сборная сумеет забить сопернику больше двух мячей. Коэффициент на индивидуальный "Тотал" сборной России больше 2 – 1,65, на индивидуальный "Тотал" меньше 2 – 2,15.