Стали известны соперники ЦСКА по группе КиберЛиги Pro Series #6

В ходе жеребьевки определились составы групп КиберЛиги Pro Series #6 — шестого турнира серии, генеральным партнером которой является БК «Лига Ставок». Победитель трех турниров ЦСКА на групповом этапе сыграет с «Локомотивом», «Ахматом» и «Ростовом».

Армейцы — одни из основных претендентов на победу в турнире, и безоговорочные фавориты группы А. Вторым кандидатом на выход в плей-офф букмекеры считают «Локомотив». Ставки на победу железнодорожников в матче против «Ростова» принимаются с коэффициентом 1,95, в то время как шансы ростовчан выйти победителями оценены коэффициентом 2,55.

В плей-офф победители группы А сыграют с лучшими командами группы D. В свою очередь, квартет В выходит на группу С.

Результаты жеребьевки КиберЛиги Pro Series #6:

Группа А: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Ахмат».

Группа В: «Сочи», «Крылья Советов», «Рубин», «Спартак».

Группа С: «Урал», «Динамо», «Арсенал», «Краснодар».

Группа D: «Тамбов», «Уфа», «Зенит», «Оренбург».

В плей-офф серии будут идти до двух побед. Турнир проходит на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи играются в удаленном режиме. Все встречи транслируются в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».