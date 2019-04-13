Сегодня, 13 апреля, в Москве состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом". Прогноз на эту игру дал корреспондент отдела хоккея "СЭ" Алексей Шевченко:

- "Авангард" победит 2:1. ЦСКА еще ни разу в этом плей-офф не встречался с командами, который играют в такой быстрый и агрессивный хоккей, как "ястребы". В финале "Запада" против СКА лишь к пятому матчу московские армейцы отошли от оборонительной тактики, сейчас они, скорее всего, по привычке начнут осторожно, но против "Авангарда", который умеет и любит действовать первым номером, это может не сработать.

А вот по мнению БК "Лига Ставок" фаворитом матча является ЦСКА. Коэффициент на победу москвичей в основное время матча составляет 1,70, то есть, поставив на такой исход 1000 рублей, можно выиграть 1700 рублей. Если же согласиться с прогнозом Алексея Шевченко, который верит в "Авангард", то со ставки в 1000 рублей можно получить 4400 рублей - коэффициент на победу гостей в основное время матча составляет 4,40.

- ЦСКА в серии против СКА очень мало бросал - в некоторых матчах было меньше 20 попаданий в створ. "Авангард" же в этом плей-офф часто выходил за отметку в 35, и даже 40 бросков за одну игру. Наверняка в этом компоненте у "ястребов" будет преимущество и в этот раз, - отметил Шевченко.

По мнению букмекеров, шансы "выиграть" локальную битву по числу бросков у двух команд одинаковые - коэффициенты на оба клуба составляют 1,89.