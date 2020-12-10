РПЛ и «Лига Ставок» приглашают болельщиков выбрать лучший гол 10-летия

В честь десятилетнего юбилея сотрудничества Российская премьер-лига и генеральный партнер РПЛ БК «Лига Ставок» запускают спецпроект — конкурс на лучший гол десятилетия.

В шорт листе — Вагнер Лав, Халк, Промес, Дзагоев, Данни, Карадениз, Семак, Кураньи, Кержаков, Алиев, Воронин. Но помимо них в конкурсе будут участвовать и немного забытые герои: Давыдов, Гатагов, Путило, Хагуш, Букур и многие другие. У всех будут равные шансы, так как определить лучшие голы десятилетия предстоит именно болельщикам.

РПЛ и БК «Лига Ставок» отобрали более 100 красивых голов, начиная с сезона-2010 и заканчивая совсем недавно завершившимся чемпионатом-2019/20. Чтобы их легче было сравнивать между собой, все забитые мячи разделены на 10 категорий: дальние удары, штрафные, голы через себя, индивидуальные действия, удары слету и т.д.

Каждую неделю мы будем публиковать подборку голов, среди которых вы будете выбирать победителя, который окажется в весеннем Суперфинале. Уже там к болельщикам подключатся как заслуженные эксперты, так и сами участники событий.

Первая серия голов — мячи, забитые ударом через себя, либо боковыми ножницами. В числе претендентов: Кевин Кураньи, Федор Смолов, Торнике Окриашвили, Алан Дзагоев и Эрик Бикфалви. Но это не все — впереди будет еще одна подборка крутых бисиклет, где есть и Деспотович, и Мбенг, и другие.

В честь десятилетнего юбилея сотрудничества @premierliga

БК «Лига Ставок» стартует спецпроект — конкурс на лучший гол десятилетия? Голосуйте на странице @ligastavok в VK? Подробнее о конкурсе: https://t.co/Lwv9syWPxU pic.twitter.com/KbShxUvfiV — Лига Ставок (@ligastavokru) December 9, 2020

Евгений Ловчев, бывший защитник сборной СССР и амбассодор БК «Лига Ставок»:

"В этой подборке все эти люди очень творческие. И тот же Бикфалви не раз забивал красивейшие голы. Дзагоев и Смолов в свое лучшее время много голов забили классных. И Кураньи, конечно, все помнят эту прекрасную команду у «Динамо» с хорошим нападением. Но при этом, все-таки, выделяю гол Окриашвили в 16-м году, когда «Краснодар» принимал «Зенит». Во-первых, гол красив сам по себе. Во-вторых, гол победный на последних секундах! В те годы игры «Зенита» с «Краснодара» были украшением чемпионата. А в том матче Петербург вел в счете чуть ли не до 90-й минуты! Потом «Краснодар» сравнял, а Торнике через себя двинул вот такой мяч! Я был в восторге от гола. И за последние лет 10 я не видел такого красивого, напряженного и качественного матча".

Роман Нагучев, комментатор «МАТЧ ТВ» и амбассодор БК «Лига Ставок»:

- Круть гола Федора Смолова здесь в Краснодаре на стадионе «Кубань» в том, что он принял мяч грудью и посмотрел по сторонам. Он видел, что рядом никого нет, у него была возможность правильно под мяч подстроиться, он его грудью подбросил и пробил через себя. Подозреваю, что это самый красивый мяч в карьере Федора и один из двух самых красивых голов, которые я комментировал.



Футболисты «Краснодара», забивающие ударом через себя — это очень круто, и это происходит регулярно. Торнике Окриашвили, безусловно, чемпион «Краснодара» по этому виду спорта, если бы был такой вид спорта. Выдающиеся голы ударами через себя в ворота «Севильи», «Зенита». Он очень веселый парень, мы с ним знакомы. Мне кажется, он живет ради таких голов. То, что он забит еще и в добавленное арбитром время, на самых последних секундах добавляет ему ценности.



Гол Эрика Бикфалви, который он забил в ворота Арсенала, это что-то совершенно запредельное. Высокая подача, которую невозможно поймать, он находится рядом с двумя центральными защитниками, один из них Максим Беляев, который же пропускал, как вы помните, от Кевина Кураньи. И этот удар через себя безумный, то есть чтобы подстроиться под такой мяч и не испугаться...я не знаю какими качествами нужно обладать. Наверное, нужно быть немножко «того». Эрик Бикфалви производит впечатление человека, который очень смело и очень отважно играет в футбол, поэтому на его счету столько красивых и важных голов. Мне кажется, что самый красивый гол прошлого сезона забил именно Эрик Бикфалви и я счастлив, что посчастливилось работать на этой игре и как-то запомниться и еще своей реакцией. Но гол круче любого комментария.

Первое голосование продлится до 12.00 (мск) 14 декабря. Сделать свой выбор болельщики могут в сообществе БК «Лиги Ставок» в VK.