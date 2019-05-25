В субботу, 25 мая, на чемпионате мира состоятся полуфиналы. В 16.15 по московскому времени сборная России сыграет с Финляндией, а в 20.15 Канада встретится с Чехией.

Россияне, собравшие суперзвездный состав, пока не проиграли на этом турнире ни одного матча. В четвертьфинале команда Ильи Воробьева в упорной борьбе одолела американцев – 4:3. От финнов же на чемпионате никто не ждал попадания в четверку: все их звезды НХЛ и даже КХЛ по разным причинам проигнорировали вызов в сборную, и в команде собрано большое количество хоккеистов из местного чемпионата.

БК "Лига Ставок" считает Россию явным фаворитом матча: коэффициент на победу наших в основное время составляет 1,40, то есть со ставки в 1000 рублей вы можете выиграть 1400 рублей. Вероятный успех финнов после трех периодов оценивается в 5,75, ничья – в 5,50.

В другом матче ожидается куда более упорный хоккей. Канадцы с огромным трудом прошли в четвертьфинале швейцарцев, сравняв счет на последней секунде основного времени. Чехи же здорово проводят почти домашний для себя турнир (напомним, он проходит в Словакии), они уступили лишь сборной России. Фаворит, тем не менее, Канада – коэффициент на их победу в основное время составляет 1,90, на успех европейской сборной – 3,25, на ничью – 4,40.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.



В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайтеwww.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размером 500 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в 500 рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет.



Все подробности предложения "Игра на победу", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".