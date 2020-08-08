«Поможет ли Кокорин «Спартаку» начать сезон с победы?»

Следим за матчами первого тура РПЛ-2020/2021.

«Химки» — ЦСКА

В субботу, 8 августа, состоится матч между «Химками» и ЦСКА. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

«Химки» — новичок премьер-лиги, перед стартом сезона команда запомнилась лишь околофутбольными скандалами. ЦСКА же, наконец, подписал нападающего, усилившись габаритным аргентинцем Адольфо Гайчем.

БК «Лига Ставок» считает армейцев фаворитами этого противостояния. Победу ЦСКА можно взять за 1,65, ничью — за 3,90, а выигрыш «Химок» оценивается в 5,75.

«Спартак» — «Сочи»

В воскресенье, 9 августа, «Спартак» примет дома «Сочи». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

В межсезонье красно-белые подписали одну из главных звезд чемпионата — нападающего Александра Кокорина, а также усилились хавбеком «Уфы» Остоном Уруновым. Впрочем, в недавнем очном матче минувшего розыгрыша премьер-лиги москвичи уступили сочинцам из-за проблем в обороне (0:1), которые пока не решаются за счет приобретения новых игроков.

Тем интереснее будет посмотреть, как соперники сыграют в защите. На то, что в предстоящей встрече отличится только «Спартак», можно поставить с коэффициентом 2,90, только «Сочи» — 7,00, обе забьют — 1,95, а не отличится никто — 10,50.

«Рубин» — «Локомотив»

Во вторник, 11 августа, пройдет матч между «Рубином» и «Локомотивом». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

К этому времени железнодорожники уже проведут один матч — за Суперкубок с «Зенитом». Это, скорее, положительный момент: во-первых, времени на восстановление будет достаточно, во-вторых, будет обретен игровой тонус — тем более, в противостоянии с таким статусным соперником. «Рубин» же может противопоставить красно-зеленым крепких новичков — креативного хавбека Олега Шатова и царящего в штрафной форварда Джордже Деспотовича.

На то, что в этом матче не будет забито голов, можно поставить за 8,00, 1 гол — за 3,70, 2 гола — за 3,10, 3 гола — за 4,30, 4 гола — за 7,00, 5 голов — за 16,00, 6 голов и более — за 29.