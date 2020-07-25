«Химки» обыграют «Зенит» и сотворят сенсацию?

В субботу, 25 июля, в финале Кубка России сыграют «Зенит» и «Химки». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Мотивации достаточно у обеих команд: «Зенит» может оформить золотой дубль, а «Химки» — сотворить сенсацию и улучшить себе настроение перед стартом сезона в РПЛ. Подопечным Сергея Юрана будет проще с точки зрения физической готовности: последний матч они провели 19 июля против «Урала» (3:1). «Зенит» же играл в заключительном туре премьер-лиги, где одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1), по ходу встречи выпуская футболистов основы.

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Зенит». На победу петербуржцев можно поставить за 1,22. А выигрыш «Химок» оценивается в 13,50.

Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 2,25. На иной исход можно поставить за 1,60.

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